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    Чт., 18 апреля 2019г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Шины для авто
    • Сегодня! MarunFgtre Cегодня в 20:51 «Ответить»
      Всем доброго времени суток. Такая вот ситуация - на моей ласточке износились в край шины, хочу заменить. Не подскажите, какие шины лучше будет купить? Спасибо
      • Сегодня! GtyrGhj Cегодня в 20:55 «Ответить»
        Конечно подскажем. Polaris Auro бери. Почему рекомендую? Сам лично такие брал, просто в восторге остался от качества, но цена конечно высокая. А что делать?
        • Сегодня! SamuRaiX Cегодня в 21:20 «Ответить»
          Доброго. Могу вам порекомендовать магазин шин и дисков Ариант - М. Неплохие такие шины продают с доставкой по России, единственное доставка бывает долгой. Зато цены просто сказка
          • Сегодня! ScorpAYE Cегодня в 21:24 «Ответить»
            А я вот к примеру уже третий год езжу на шинах фирмы Нокиа и не жалуюсь. Что про данные шины могу сказать - ведут себя на дороге идеально. Единственный минус - дороговатые
            • Сегодня! UproShenOchik Cегодня в 21:33 «Ответить»
              Как раз напомнили мне о том, что пора бы тоже приобрести шины на свой БМВ, старые уже никуда не годятся. Лучше конечно приобретать шины известных марок, проверенные множеством автолюбителей на прочность, так сказать. Из таких могу выделить модель Tigar Syneris 235/40 R18 95Y XL. Да и ценник на такие невысок. Приобрести такие можете, например, тут http://prokolesaspb.ru/searchtyresR/r18-summer/
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