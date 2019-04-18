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    Чт., 18 апреля 2019г.
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    Тема: Предлагаем стать суррогатной мамочкой
    • Сегодня! ElenaD Cегодня в 17:20 «Ответить»
      Вы женщина в самом расцвете сил, но устали от финансовых проблем и не видите выхода?
      Выход есть! Станьте суррогатной мамой в нашей клинике и получите:
      · 1 000 000 руб. – вознаграждения на руки;
      · + 20 000 руб. – ежемесячно;
      · +100 000 руб. - за кесарево;
      · +300 000 руб.- за двойню.
      А также, личного координатора-помощника на весь срок беременности, медицинское сопровождение у лучших специалистов.
      https://line-vita.ru/anketa-surrogatnoj-materi.html
      номер 8 800 505-46-18 ,
      почта surmama@line-vita.ru
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