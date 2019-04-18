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    Чт., 18 апреля 2019г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: Как думаете - какой лучший подарок?
    • New! HighMan Cегодня в 15:45 «Ответить»
      Как думаете - какой лучший подарок?
      • New! Samara12 Cегодня в 16:04 «Ответить»
        Я думаю что нет подарка лучше чем просто подаренные знания. Многие дарят всякие там безделушки и тому подобное, но я бы подарил дорогому мне человеку такие курсы https://tutdenegki.com/goryachie-temy/profi-internet.html или подобные что бы он мог быстро развить свои навыки и вышел на хороший с стабильный доход
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