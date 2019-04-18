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Ванны применяются для очистки редких камней в ювелирном искусстве, для отмывки грязных деталей, промывки форсунок, промывки свечей автомобиля в автосервисах и т.д. Незаменимы такие устройства и в салонах красоты. Они качественно убирают грязь с инструментов, дезинфицируют. Инструменты не теряют остроты после обработки.



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