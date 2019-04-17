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    Ср., 17 апреля 2019г.
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    Тема: Люблю музыку в стиле шансон.
    • Сегодня! damanTIM Cегодня в 17:48 «Ответить»
      Раньше никогда бы не подумал, что меня зацепит музыка в жанре шансон, но, сейчас чаще всего нравится слушать именно такие песни...Если вы тоже увлекаетесь этим направлением в музыке, поделитесь, на каких качественных ресурсах можно найти большую коллекцию песен этого жанра.
      • Сегодня! meliSERG Cегодня в 18:53 «Ответить»
        Думаю, шансон это музыка для всех, в этом жанре главное - стихи с глубоким смыслом. Нашла для себя большую коллекцию песен на этом сайте https://allmp3.cc/track/%D1%88%D0%B0%D0%...%D1%82%D0%B5!!! , качество достойное, интерфейс удобный.
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