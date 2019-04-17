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    Ср., 17 апреля 2019г.
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    Тема: Видео
    • Сегодня! Sonka Cегодня в 17:42 «Ответить»
      День всем добрый. Расскажите, пожалуйста, можно ли как-то скачать видео с ютуба? Хотела накачать суну мультиков на планшет, чтобы без доступа к интернету мог смотреть, но не поняла как это сделать
      • New! Адриянна Cегодня в 20:55 «Ответить»
        Сыну, вы имеете ввиду? Да, вы правы, так просто скачать с этого сайта ничего не получится. Сама, помню, помучилась пока разобралась как скачать видео с ютуба. Зато когда разберешься, то оказывается, что ничего там сложного нет. Надо всего лишь установить программу, которая работает очень просто - указываете ссылку на видео и жмете скачать. Ролик сохранится у вас на жестком диске. А оттуда уже куда угодно - хоть на планшет хоть куда хотите
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