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    Ср., 17 апреля 2019г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Отзывы о врачах ФНКЦ ФМБА в Москве
    • Сегодня! Инночка Cегодня в 13:51 «Ответить»
      Всем добрый день!
      Буду очень благодарна, если кто то напишет отзывы о врачах фед.центра ФНКЦ ФМБА, особенно о хирургическом отделении. Маме нужно попасть в этот центр с щепетильной проблемой. Клинику эту очень советовали, а вот к какому доктору лучше- никак не можем понять. Готовы даже на платной основе.
      • Сегодня! НаталияЕ Cегодня в 15:00 «Ответить»
        Хорошая больница! Чудесные врачи. В хирургии все потрясающие- это же федеральный центр, там плохих специалистов априори не может быть. Лично знаю, что потрясающие-Белоглядов и Соловьёв. Они сестре удаляли желчный. Раньше туда сложно было попасть. Теперь я знаю, что можно гораздо быстрее через социальный сервис Здоров Я или по телефону +7 (495) 971-71-72. Я так с ребёнком в Москву попала на лечение. И совершенно бесплатно! Здоровья Вам!
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