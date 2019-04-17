Всем добрый день!
Буду очень благодарна, если кто то напишет отзывы о врачах фед.центра ФНКЦ ФМБА, особенно о хирургическом отделении. Маме нужно попасть в этот центр с щепетильной проблемой. Клинику эту очень советовали, а вот к какому доктору лучше- никак не можем понять. Готовы даже на платной основе.
Хорошая больница! Чудесные врачи. В хирургии все потрясающие- это же федеральный центр, там плохих специалистов априори не может быть. Лично знаю, что потрясающие-Белоглядов и Соловьёв. Они сестре удаляли желчный. Раньше туда сложно было попасть. Теперь я знаю, что можно гораздо быстрее через социальный сервис Здоров Я или по телефону +7 (495) 971-71-72. Я так с ребёнком в Москву попала на лечение. И совершенно бесплатно! Здоровья Вам!