Наши сотрудники — специалисты в данной сфере, поэтому мы уважаем индивидуальные особенности и учтем Ваш бюджет





Если Вы хозяин солидного магазина или складской базы — тогда Вам не обойтись без спецтехники, благодаря которой быстро выполняются погрузочно-разгрузочные работы. Практика показывает, что в данном деле нужно меньше ручной работы и как можно больше автоматизированного профильного оборудования, проще говоря устройств изготовленной искоючительно для перевозки и подъема товара.





Что входит в понятие "оборудование для склада"?





Для нормальной работы любого складского помещения требуется обеспечивать порядок и максимально компактно заполнить все пространство, без пустот. В каталоге нашей http://www.xn----7sbabu8aed6c1a1g.xn--p1ai/ компании отыщется Рохля электрическая и многое другое, поэтому мы в силах оснастить Вас всем необходимым.



Штабелеукладчик — специальная машина для укладки поддонов. Разработаны штаблеры, которые перевозятся вручную и предназначены для стационарной работы, а также самоходные, которые приводятся в движение электрической тягой. Данный вид складской техники относится к розряду автономных вилочных погрузчиков. Применяется для быстрой транспортировки и подъема грузов на раму.



Рохля — наиболее распространенное средство для перевозки одного поддона в особенно ограниченном простанстве. Производится несколько вариантов: без дополнений, с весами и , что упрощает передвижение.





Крановые весы — приспособление, которое крепится на крюк крана, предназначенное с целью фиксации веса всего подымаемого груза.





Мини таль электрическая — приспособление с двигателем, которое выполняет работу на подобии лебедки и устанавливается в определенном месте ангара для перемещения мобильных грузов. Как правило монтируются возле кабины грузовых транспортных средств.



Концевая балка крепится на раму с напрявляющими вдоль длинной стенки ангара. Предназначена для перемещения особо тяжелых грузов. Ее можно доукомплектовать, установив дополнительное оборудования, включая электрическую лебедку, крановые весы или блок монтажный с крюком.





Как выбрать то, что требуется Вашему складу?





Все зависит от Вашего помещения и его целевой эксплуатации. Только потом необходимо оформить заказ на оборудование, которое лучше всего справится с возложенной на него задачей. Если это небольшой склад — можно обойтись рохлей, но когда в нем есть стеллажи — необходим штабелер. Если дело охватывает пересечение между несколькими фирмами — нужны весы на крюке крана или на рохле, для контроля тоннажа.



Чтобы решить все нюансы милости просим в наш офис. Мы обеспечим Ваш склад и не станем советовать то, что никак Вам не поможет. Наши консультанты — специалисты в данной сфере, поэтому мы легко поймем индивидуальные потребности и финансовые возможности.