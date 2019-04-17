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    Ср., 17 апреля 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Кованные скамейки
    • Сегодня! Jurino Cегодня в 12:20 «Ответить»
      Мне поставили задачу закупить кованные скамейки хорошие. Кто подсказать может где я такие скамейки могу закупить по хорошей цене?
      • Сегодня! Vemo Cегодня в 14:19 «Ответить»
        Вообще когда нам нужно было скамейки кованые купить, то мы обращались в OOO «Хозторгснаб», контакты их найти сможешь вот на этом сайте https://hoztorgsnab.ru/catalog/produkczi...e-i-chugunnyie/ там и продукция представлена. Хорошего качество товар у них, реально остались довольны, да и внешне они реально красивы
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