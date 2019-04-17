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Тема: Красивый номер МТС
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Тема:
Красивый номер МТС
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Laurent
Cегодня в 12:06
«Ответить»
Всегда хотел себе красивый номер МТС но как то забывал все его купить и заняться этим вопросом и вот сейчас хочу его купить,вы мне можете подсказать где в Москве можно купить красивый номер ?
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