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    Тема: Alex M.O.R.P.H. 8 июня 2019 в Москве, клуб Station Hall
    • New! trancechapter Cегодня в 11:21 «Ответить»
      8 июня 2019 в Москве, в клубе Station Hall пройдет вторая глава Trance the Chapters – The Fire. Этот эпизод будет отличаться от первого абсолютно всем, - цветовое оформление зала, более крупная площадка, передовые ди-джеи и саунд продюсеры. Организаторы фестиваля Trance the Chapters анонсируют совершенно новую концепцию pre party, которая будет отличаться от общепринятых стандартов. Хедлайнером The Fire 8 июня 2019 года станет звезда транс сцены из Германии – Alex M.O.R.P.H. (Алекс Морф)

      Фестиваль Trance: The Chapters, дебютировавший в клубе Правда 9 февраля, представляет вам свой более яростный и современный эпизод: The Fire. Элемент огня - символ торжества света над мраком. Истинная транс-музыка, как и огонь, является самой переменчивой и непостоянной! Она – как бесконечное движение, поглощающее всех нас! В назначенный час энергия uplifting и psy-транса вырвется на свободу, разжигая неудержимое пламя, но только в сердцах истинных ценителей транс музыки! Как знают все люди – огонь, это одно из самых ярких и уникальных явлений на нашей планете! А наше событие будет, как и огонь! Прочь стандарты, ведь здесь началась новая история транс музыки.

      Line-Up
      Alexander Popov
      Make One
      Alex M.O.R.P.H.
      Alexander Spark
      Nostrangel
      Khalai

      Сайт организатора https://trancechapter.ru/chapters/the-fire
      Сайт мероприятия https://trancechapter.ru/thefire/
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