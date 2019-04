8 июня 2019 в Москве, в клубе Station Hall пройдет вторая глава Trance the Chapters – The Fire. Этот эпизод будет отличаться от первого абсолютно всем, - цветовое оформление зала, более крупная площадка, передовые ди-джеи и саунд продюсеры. Организаторы фестиваля Trance the Chapters анонсируют совершенно новую концепцию pre party, которая будет отличаться от общепринятых стандартов. Хедлайнером The Fire 8 июня 2019 года станет звезда транс сцены из Германии – Alex M.O.R.P.H. (Алекс Морф)



Фестиваль Trance: The Chapters, дебютировавший в клубе Правда 9 февраля, представляет вам свой более яростный и современный эпизод: The Fire. Элемент огня - символ торжества света над мраком. Истинная транс-музыка, как и огонь, является самой переменчивой и непостоянной! Она – как бесконечное движение, поглощающее всех нас! В назначенный час энергия uplifting и psy-транса вырвется на свободу, разжигая неудержимое пламя, но только в сердцах истинных ценителей транс музыки! Как знают все люди – огонь, это одно из самых ярких и уникальных явлений на нашей планете! А наше событие будет, как и огонь! Прочь стандарты, ведь здесь началась новая история транс музыки.



Line-Up

Alexander Popov

Make One

Alex M.O.R.P.H.

Alexander Spark

Nostrangel

Khalai



Сайт организатора https://trancechapter.ru/chapters/the-fire

Сайт мероприятия https://trancechapter.ru/thefire/