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    Ср., 17 апреля 2019г.
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    Тема: Тренинги для персонала
    • New! Mary13 Cегодня в 11:14 «Ответить»
      Можно, конечно, самостоятельно искать нужную для ведения бизнеса
      информацию по бухгалтерии, юридическим, кадровым вопросам,
      менеджменту и т.д. Но зачем тратить силы и время, если есть специалисты,
      больше тебя разбирающиеся в этих вопросах. Только нужно найти
      действительно толковых. Мне вот понадобилось на стадии формировании
      своей рабочей группы провести тренинги. Для персонала есть куча разных
      курсов на повышение эффективности, управление процессами и т. д.
      https://www.malkova.com/ Но меня заинтересовало то, что предложила Елена
      Малькова. Кстати, для начинающих и не только у нее есть еще специальные
      консультации для руководителей. Она ведет клуб для директоров «Дерзкое
      мероприятие». Я, ради любопытства сходила на пару заседаний. Очень
      интересные встречи, завязала контакты, прояснила для себя некоторые
      вопросы.
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