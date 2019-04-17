Наличие международного документа упрощает процедуру регистрации на пограничном пункте для всех зарегистрированных участников внешнеэкономической деятельности. Предъявление карнета сохраняет временные и финансовые ресурсы, и делает процедуру уплаты обязательных платежей ускоренной.
Карнет активно используется по всему миру, но на территории Российской Федерации его применение стало доступно только с 2012 года. Согласно действующим правилам, он выступает в роли таможенной декларации, которую необходимо предъявлять на пункте пропуска при пересечении государственной границы.
Разработка карнета и его применение сопровождается массой достоинств, среди которых:
- освобождение участника ВЭД от подачи запроса на декларирование в электронном варианте
- ускоренное прохождение регистрации, которое сводится только к получению соответствующей отметки
- освобождение участника ВЭД от внесения обязательных платежей, с включением дополнительных сборов
- финансовая гарантия о проведении обязательных платежей
- возможность посещения большого количества стран в течение года (срока действия карнета)
- преодоление языкового барьера, в силу отсутствия необходимости в оформлении таможенных документов на языке государства, через границу которого осуществляется ввоз груза
- возможность использования одного документа, вне зависимости от количества пограничных пунктов
Важно! Наличие международного документа Карнет АТА не исключает необходимость предоставления сопроводительных данных, которые характеризуют ввозимый груз.