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    Тема: Карнет АТА - таможенное оформление и общая характеристика
    • New! DMlogist Cегодня в 11:11 «Ответить»
      Наличие международного документа упрощает процедуру регистрации на пограничном пункте для всех зарегистрированных участников внешнеэкономической деятельности. Предъявление карнета сохраняет временные и финансовые ресурсы, и делает процедуру уплаты обязательных платежей ускоренной.

      Карнет активно используется по всему миру, но на территории Российской Федерации его применение стало доступно только с 2012 года. Согласно действующим правилам, он выступает в роли таможенной декларации, которую необходимо предъявлять на пункте пропуска при пересечении государственной границы.

      Разработка карнета и его применение сопровождается массой достоинств, среди которых:

      - освобождение участника ВЭД от подачи запроса на декларирование в электронном варианте
      - ускоренное прохождение регистрации, которое сводится только к получению соответствующей отметки
      - освобождение участника ВЭД от внесения обязательных платежей, с включением дополнительных сборов
      - финансовая гарантия о проведении обязательных платежей
      - возможность посещения большого количества стран в течение года (срока действия карнета)
      - преодоление языкового барьера, в силу отсутствия необходимости в оформлении таможенных документов на языке государства, через границу которого осуществляется ввоз груза
      - возможность использования одного документа, вне зависимости от количества пограничных пунктов

      Важно! Наличие международного документа Карнет АТА не исключает необходимость предоставления сопроводительных данных, которые характеризуют ввозимый груз.

      Подробнее читайте на сайте https://dmlogist.com/karnet-ata
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