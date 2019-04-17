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    Ср., 17 апреля 2019г.
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    Тема: Банкротство физических лиц
    • New! adv514514 Cегодня в 11:04 «Ответить»
      Основанием для признания несостоятельным гражданина служит его неплатежеспособность в течение отрезка времени, превышающего три месяца, и наличие долга в размере, превышающем полмиллиона рублей (эксперты высказывают мнение, что сумма долга явно завышена, и с такими требованиями общество почти не избавится от должников-потребителей, и сумма совокупной задолженности в экономике страны практически не уменьшится). Начинается процедура с заявления в арбитражный суд о признании должника несостоятельным (банкротом). Инициировать ее может как сам должник, так и конкурсные кредиторы, и органы государственной власти, имеющие полномочия на то (к примеру, Федеральная налоговая служба). Должник должен самостоятельно обратиться в суд в течение тридцати рабочих дней с даты, когда он узнал (должен был узнать) о ситуации, при которой погашение долга одного кредитора может привести к невозможности уплаты задолженностей перед другими кредиторами. Правом на это он обладает, когда предвидит невозможность оплатить все долги (должны иметься достаточно очевидные свидетельства этого, а сумма долга не играет здесь роли). В содержании заявления обязательно должны быть следующие положения:

      - денежная сумма, составляющая требования кредиторов
      - совокупный размер долга
      - информация об имуществе, которое находится в собственности заявителя
      - аргументы по поводу отсутствия возможности оплаты долгов
      - название, адрес местонахождения саморегулируемой организации арбитражных управляющих (сам должник кандидатуру выдвинуть не может)

      Подробнее читайте на сайте https://urcentr-kozhuhovo.com/uslugi/ban...zicheskikh-lits
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