Основанием для признания несостоятельным гражданина служит его неплатежеспособность в течение отрезка времени, превышающего три месяца, и наличие долга в размере, превышающем полмиллиона рублей (эксперты высказывают мнение, что сумма долга явно завышена, и с такими требованиями общество почти не избавится от должников-потребителей, и сумма совокупной задолженности в экономике страны практически не уменьшится). Начинается процедура с заявления в арбитражный суд о признании должника несостоятельным (банкротом). Инициировать ее может как сам должник, так и конкурсные кредиторы, и органы государственной власти, имеющие полномочия на то (к примеру, Федеральная налоговая служба). Должник должен самостоятельно обратиться в суд в течение тридцати рабочих дней с даты, когда он узнал (должен был узнать) о ситуации, при которой погашение долга одного кредитора может привести к невозможности уплаты задолженностей перед другими кредиторами. Правом на это он обладает, когда предвидит невозможность оплатить все долги (должны иметься достаточно очевидные свидетельства этого, а сумма долга не играет здесь роли). В содержании заявления обязательно должны быть следующие положения:



- денежная сумма, составляющая требования кредиторов

- совокупный размер долга

- информация об имуществе, которое находится в собственности заявителя

- аргументы по поводу отсутствия возможности оплаты долгов

- название, адрес местонахождения саморегулируемой организации арбитражных управляющих (сам должник кандидатуру выдвинуть не может)



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