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    Ср., 17 апреля 2019г.
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    Форум: Бухгалтерский форум
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    Тема: ведем налоговую отчетности сами
    • valensija Вчера в 20:55 «Ответить»
      Подскажите возможно ли справиться с ведением налоговой и бухгалтерской отчетности самостоятельно, не обращаясь к бухгалтеру?
      • Musja Вчера в 23:36 «Ответить»
        Конечно можно справится и самим со всем, можно пойти на курсы бухгалтеров и всему обучиться
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