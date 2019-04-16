Немного таких стран, в которые приезжаешь, как турист и появляется желание не возвращаться домой, а остаться там жить на всю жизнь. Одна из таких стран для меня - это Чехия. Несколько раз посещал Прагу и остался очень доволен атмосферой города и приветливыми людьми. Невооруженным взглядом виден высокий уровень жизни в этой стране. Плюс масса достопримечательностей, которые должен увидеть каждый гость этого города. Я бы наверно здесь остался жить. Мне вот ещё понравилось, что в центре города есть наш ресторан с русской кухней: http://ww.chutnoff.cz/ , где всегда собирается много туристов с СНД и ведут задушевные разговоры, принимая в пищу наши национальные блюда.