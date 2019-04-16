Никогда не занимался активно спортом, а недавно записался в спортивный клуб и после двух посещений, понял, что хочу серьёзно этим заниматься. Посоветуйте мне магазин, где можно купить недорогую спортивную экипировку и аксессуары.
Для начала вам нужно решить, что именно из экипировки понадобится в первую очередь. Спортивная одежда, это само собой, но нужна ещё экипировка, которая по максимуму защитит различные участки вашего тела от разных повреждений, во время тренировки, это наколенники, налокотники, перчатки, ремни, пояса и тд. Заказать и купить такую экипировку сейчас можно через инет, например, вот в интернет-магазине спорт товаров в СПб https://activsports.ru/ А из аксессуаров купите сразу секундомер.
Если вы решили активно заниматься спортом, то нужно ещё проконсультироваться с тренером и врачом в спортивном клубе. Возможно вам понадобится какое-нибудь спортивное питание или витамины. Грамотная консультация таких специалистов, поможет оставаться здоровым и почти не чувствовать усталости после изнурительных тренировок в зале.
Советую вам, ко всему вышесказанному, купить несколько спортивных снарядов домой. Зал посещать вы будете два три раза, а в перерывах между тренировками, можно дома попрыгать на скакалке, позаниматься с гантелями или эспандером. Ну, чтобы форму не терять.