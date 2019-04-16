Слушателю гарантируется достойное качество обучения и его выгодная цена





В настоящее время каждый человек осознает, что обеспечение информационной безопасности для больших и маленьких компаний, крупных предприятий, государственных учреждений и остальных структур, останется первоочередной задачей. Опытнейшие профессионалы, имеющие обширный опыт в самых различных сферах, без перерыва работают над решением проблем по обеспечению безопасности. И активное развитие информационных технологий, внедрение современного оборудования и алгоритмов делают обязательным регулярное повышение квалификации работников СБ и других структурных подразделений организаций.





Учебный центр «Безопасность»: лучшие специалисты с огромным опытом





В этой заметке мы хотим позвать всех заинтересованных людей, среди каковых могут быть директора фирм, действующих в разных сферах, сотрудников СБ и профессионалов в других областях, на сайт ведущего учебного центра, ключевым направлением которого остается защита информации. Без исключения все педагоги Центра имеют высшую квалификацию, солидный опыт и знания в разных сферах, поэтому любой ученик получит необходимые знания.



Курсы информационная безопасность в учебном центре БГТУ – это дистанционный формат обучения с выдачей требуемых документов гособразца. Более 500 учебных часов, обеспечение учащихся всеми обязательными материалами, занятия по теории и практические задания, возможность избрать максимально удобный график учебы, итоговая онлайн-аттестация, но главное, слушатели Центра https://krypton.infobezopasnost.ru учатся без отрыва от работы. Это и многое прочее предлагают преподаватели ведущего учебного центра всем потенциальным слушателям.





Оформление лицензий и выгодные условия для каждого





Вот еще о чем следует сообщить пользователям: как известно, для определенных специалистов, чья работа связана с зашифрованной информацией, предположим, тахографы, требуется получить лицензию. Так вот, лицензирование ФСБ в такой категории, как криптография – это еще одно направление работы указанного Центра.



Уточним, что лицензия ФСТЭК выдается в строгом соответствии с существующими правилами в этой сфере, а сам процесс лицензирования согласован с соответствующими структурами. И еще один значимый фактор: для лиц, которые приходят в центр обучения БГТУ, очень важно, что стоимость курсов и оформления лицензии будет приемлемой для каждого, при этом сроки получения лицензий минимальны.



И, разумеется, после получения должных документов у слушателей не возникнет осложнений с их предъявлением, потому что все они удовлетворяют утвержденным стандартам. Подчеркнем и то, что учебный центр имеет необходимые разрешительные документы на проведение данной деятельности и выдачу клиентам документов гособразца.