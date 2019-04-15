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    Пн., 15 апреля 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Покупка или арендование жилья в Словакии –безусловно, отличное вложение, имеющее много выгодных сторон
    • Сегодня! reddeadfds Cегодня в 17:16 «Ответить»
      Главное в данном трудном для обычного человека деле, дать его настоящим специалистам, которые трудятся в надежном и проверенном агентстве Realty-Slovakia, гарантирующим высокий результат

      Восхитительная страна Словакия, которая расположилась в самом сердце Европы. Ежедневно Словакия завоевывает популярность из-за плавного и смиренного течения жизни. К сравнению, в главном городе Словакии количество живущих человек менее 400 тысяч. В Словакии всегда свежий воздух, удивительная природа и умеренный климат. А ведь всего лишь в 5 км. от Братиславы расположилась пограничная линия с Австрией! Рукой подать и до Венгрии – всего 15 километров. Для примера, в живописные деревни Австрии есть возможность проехать на велосипеде, в Словакии есть велосипедные трассы для этого вида спорта. А из аэропорта Вены до главного города Словакии реально доехать по автобану за треть часа! Такие же маленькие расстояния и до других крупнейших городов Европы. Иными словами , Словакия не зря называется «сердцем» Европы.


      5 причин снять жилье в Словакии

      1. Неимение языкового барьера.
      2. Демократичная расценка на услуги коммунального обслуживания.
      3. Невысокая цена на на съемное жилье.
      4. Надежность и непоколебимость экономики и социальной сферы.
      5. Пониженные налоговые ставки.


      Агентство Realty-Slovakia

      Арендовать коттедж в Словацкой республике– не простое дело, как это кажется изначально. Точно также, как и в любой стране, в Словацкой республике есть список местных особенностей, к которым необходимо быть готовым, чтобы не попасть в нехорошую ситуацию. В связи с этим набирает актуальность вопрос куда обратиться за помощью, дабы не заработать проблем и пройти мимо все невидимые сразу в подобном, сложном вопросе. Агентство недвижимости https://realty-slovakia.ru/flat_rent/ предоставляет шанс снять квартиру в братиславе на длительный период.

      За долгий отрезок существования в области недвижимости, фирма обрела дорогой опыт в этом кропотливом деле. Агентство Realty-Slovakia обладает многочисленной базой, что дало возможность представить арендователям самый масштабный среди аналогичных компаний список квартир.

      На сайте клиент способен подробно ознакомиться с предложенными вариантами квартир, которые сдаются в аренду в Словацкой республике и стоимостью. Фирма Realty-Slovakia отличный и верный соратник для тех, кто имеет желание выбрать хороший вариант квартиры в Словацкой республике. Это подтверждается огромным числом удивленных сотрудничеством с компанией людей.

      Покупка или арендование жилого помещения в Словацкой республике –без сомнения, отличное вложение, которое имеет много выгод. Главное в таком трудном для простого человека деле, дать его реальным специалистам, работающим в хорошем и профессиональном агентстве Realty-Slovakia, гарантирующим хороший результат.
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