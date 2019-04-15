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Восхитительная страна Словакия, которая расположилась в самом сердце Европы. Ежедневно Словакия завоевывает популярность из-за плавного и смиренного течения жизни. К сравнению, в главном городе Словакии количество живущих человек менее 400 тысяч. В Словакии всегда свежий воздух, удивительная природа и умеренный климат. А ведь всего лишь в 5 км. от Братиславы расположилась пограничная линия с Австрией! Рукой подать и до Венгрии – всего 15 километров. Для примера, в живописные деревни Австрии есть возможность проехать на велосипеде, в Словакии есть велосипедные трассы для этого вида спорта. А из аэропорта Вены до главного города Словакии реально доехать по автобану за треть часа! Такие же маленькие расстояния и до других крупнейших городов Европы. Иными словами , Словакия не зря называется «сердцем» Европы.





5 причин снять жилье в Словакии



1. Неимение языкового барьера.

2. Демократичная расценка на услуги коммунального обслуживания.

3. Невысокая цена на на съемное жилье.

4. Надежность и непоколебимость экономики и социальной сферы.

5. Пониженные налоговые ставки.





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Арендовать коттедж в Словацкой республике– не простое дело, как это кажется изначально. Точно также, как и в любой стране, в Словацкой республике есть список местных особенностей, к которым необходимо быть готовым, чтобы не попасть в нехорошую ситуацию. В связи с этим набирает актуальность вопрос куда обратиться за помощью, дабы не заработать проблем и пройти мимо все невидимые сразу в подобном, сложном вопросе. Агентство недвижимости https://realty-slovakia.ru/flat_rent/ предоставляет шанс снять квартиру в братиславе на длительный период.



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