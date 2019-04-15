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    Пн., 15 апреля 2019г.
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    Тема: Поиск такси в городе Мозырь
    • New! Evseev_Andrej Cегодня в 16:14 «Ответить»
      Всем привет, ищу такси для поездок по городу в разных целях... Такси буду использовать часто на протяжении двух-трех дней... Пока что нарыл одну компанию https://mobiway.by, но хотелось бы больше! Посоветуйте кто-то. Но убер и яндекс не нужно кидать
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