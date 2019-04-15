РАССКАЗ ДЕП$Т$ТА ПАЛАТЫ №6.



(к 150-летию А.П.Чехова. Подражание В.Высоцкому)



На клетке лестничной, что возле раздевалки,

«Гаишника» поймали мы вчера.

Ссужал за взятки он фонарики-«мигалки»,

И выдавал «блатные» номера!



Он опозорил нашу медицину!

Мы перерыли всю его кровать -

Брал взятки, гад, таблетками, вакциной

И не гнушался даже «утки» отбирать.



Тогда мы быстренько «консилиум» собрали,

Пока врачей ещё в палате нет,

И взяточника строго наказали -

Условным сроком… в 320 лет!



Мы номера «блатные» посрывали,

Мигалки побросали все в окно…

И десять дней лекарств не принимали,

Чтоб быть с простым народом заодно!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



P.S. Но без «ГАИ» хреново всё же, братцы,

Проблема «пробок» вновь стоит острО -

В подвал по лестнице приходится спускаться,

И подниматься в «д$му»… на метро!



ПМ-2010г.