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    Тема: Полит-юмор
    • New! funtik Cегодня в 15:57 «Ответить»
      РАССКАЗ ДЕП$Т$ТА ПАЛАТЫ №6.

      (к 150-летию А.П.Чехова. Подражание В.Высоцкому)

      На клетке лестничной, что возле раздевалки,
      «Гаишника» поймали мы вчера.
      Ссужал за взятки он фонарики-«мигалки»,
      И выдавал «блатные» номера!

      Он опозорил нашу медицину!
      Мы перерыли всю его кровать -
      Брал взятки, гад, таблетками, вакциной
      И не гнушался даже «утки» отбирать.

      Тогда мы быстренько «консилиум» собрали,
      Пока врачей ещё в палате нет,
      И взяточника строго наказали -
      Условным сроком… в 320 лет!

      Мы номера «блатные» посрывали,
      Мигалки побросали все в окно…
      И десять дней лекарств не принимали,
      Чтоб быть с простым народом заодно!
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      P.S. Но без «ГАИ» хреново всё же, братцы,
      Проблема «пробок» вновь стоит острО -
      В подвал по лестнице приходится спускаться,
      И подниматься в «д$му»… на метро!

      ПМ-2010г.
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