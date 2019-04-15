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|Тема:
|Полит-юмор
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|РАССКАЗ ДЕП$Т$ТА ПАЛАТЫ №6.
(к 150-летию А.П.Чехова. Подражание В.Высоцкому)
На клетке лестничной, что возле раздевалки,
«Гаишника» поймали мы вчера.
Ссужал за взятки он фонарики-«мигалки»,
И выдавал «блатные» номера!
Он опозорил нашу медицину!
Мы перерыли всю его кровать -
Брал взятки, гад, таблетками, вакциной
И не гнушался даже «утки» отбирать.
Тогда мы быстренько «консилиум» собрали,
Пока врачей ещё в палате нет,
И взяточника строго наказали -
Условным сроком… в 320 лет!
Мы номера «блатные» посрывали,
Мигалки побросали все в окно…
И десять дней лекарств не принимали,
Чтоб быть с простым народом заодно!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P.S. Но без «ГАИ» хреново всё же, братцы,
Проблема «пробок» вновь стоит острО -
В подвал по лестнице приходится спускаться,
И подниматься в «д$му»… на метро!
ПМ-2010г.