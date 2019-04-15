Пройдя через процедуру ЭКО, много семейных пар смогли таки поцеловать свою кроху и пережить непередаваемое впечатление и эмоции от от появления малыша



Если верить фиксированным цифрам, которые предоставляет ВОЗ , 15 людей из 100 встречаются с данной жуткой и тяжелой «головной болью», как невозможность иметь детей. И для всякой такой семьи диагноз бесплодие выходит страшной трудностью. Встретившись с подобной трагедией, многие пары впадают в ступор, не сразу осознают в какую организацию можно обратиться и у кого необходимо попросить помощь.

Оказать серьезную поддержку и помочь людям наконец стать полноценной семьей смогут в международном центре репродуктивной медицины "Меркурий".





Международный центр репродуктивной медицины "Меркурий"



Центр репродуктивной медицины "Меркурий" предоставляет своим пациентам специально разработанные программы лечения бесплодия с использованием ЭКО. Для клиентов центра "Меркурий" работает программа госгарантий бесплатного оказания мед помощи. Что это означает Сложно поверить, но программа будет оказана абсолютно бесплатно.



На сайте https://infertility.su/eco-free/ семейные пары имеют возможность подробно ознакомиться с показаниями для выполнения процедуры , напоминание для потенциальных клиентов и тщательнее узнать, что именно входит в базовую программу ЭКО по ОМС. После несложной регистрации в системе, возможно задать возникший вопрос врачу напрямую, на который опубликован очень подробный ответ в продолжение часа. Также, для удобства клиентов клиники, на сайте разработана услуга онлайн-записи на 1-ый прием к доктору, который предоставит план дальнейшего лечения.





Преимущества центра репродуктивной медицины "Меркурий"



Только выбор центра можно считать ключевым моментом успешного результата. По данным, которые предоставленные Европейским обществом репродукции становится видно, что беременность настает лишь в 29 случаях из 100. Невероятно, но доктора клиники "Меркурий" сумели достичь удивительных результатов и ревальвировали шанс успеха ЭКО до шестидесяти двух %.



Зачастую невозможность забеременеть становится серьезным испытанием для молодых людей. В случае, если многочисленные попытки завести ребенка естественным путем не принесли долгожданного результата, не нужно входить в отчаяние и смириться с будущим без детей – методика искусственного оплодотворения в совокупности с профессионализмом специалистов центра "Меркурий" сделают чудо. Пройдя процедуру ЭКО, много пар смогли наконец-то поцеловать своего ребенка и испытать восхитительное впечатление и эмоции от рождения ребенка.