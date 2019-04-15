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    Пн., 15 апреля 2019г.
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    Тема: Сувенир .
    • New! sveta134 Cегодня в 11:02 «Ответить»
      Думаю устроить семинар у меня в компании , конечно соберется много заинтересованных людей . Думаю подарить им в конце семинара какой нибудь не большой сувенир . Что можно им подарить .
      • New! dima12 Cегодня в 11:30 «Ответить»
        Тут наверное может надо придумать что то хорошее и не дорогое , тем более сувенир должен напоминать об этом семинаре и человек будет помнить об этом долго .
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