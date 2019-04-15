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    Пн., 15 апреля 2019г.
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    Тема: Зависимость
    • Сегодня! kayle313 Cегодня в 09:45 «Ответить»
      Если честно я вижу очень много людей, которые действительно помогают своим родственникам бросить свою зависимость и я тоже прошел этот путь со своим братом. Я помогал с помощью вот https://[url]www.panatceya.ru/[/URL] этих профессионалов. Зависимость не просто так лечиться, надо самому осознать эту проблему, ребята настоящие профессионалы.
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