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Преимущества нашего магазина:

- В нашем магазине скидки до 10%, зависит от объема, также у нас можно купить свадебные платья мелким оптом.

- Мы изготавливаем модели только из дорогостоящих высококачественных тканей премиум-класса, по новым европейским тенденциям. Каждое изделие уникально и шикарно, способное подчеркнуть достоинства и индивидуальность своей владелицы.

- Наша фирма постоянно совершенствуется и предлагает новые модные веяния.

- Оплата принимается на пластиковую карту или банковским переводом, если нужно сможем помочь с валютным переводом.

- При пошиве применяются самые лучшие материалы: атлас, роскошные кружева, гипюр, нежнейший шелк и легкий фатин.

Мы очень качественно подходим к качеству продукции и вопросам клиентской политики, именно поэтому число наших заказчиков и партнеров увеличивается каждый год, а спрос на индивидуальный пошив свадебных платьев и фат в два раза возрос.



Партнерство с нашей компанией — это гарантированно демократичная цена оптовых поставок, отличный доход с продаж, благодарные отзывы и непрерывный поток клиентов!



Осуществление заказа

Заказ на свадебные платья оптом можно осуществить по e-mail, Skype, Вайбер, мобильному телефону, который вы сможете найти на сайте, WatsApp и форму обратной связи. Наш консультант свяжется с вами в ближайшее время.



Доставка изделий по Украине происходит посредством службы «Интайм», «Новая Почта» и пр. Доставка в РФ осуществляется курьером платно. Условия и размер оплаты уточняйте по телефону или на сайте.