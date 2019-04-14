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    Вс., 14 апреля 2019г.
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    Тема: Звонки с незнакомых номеров
    • Сегодня! gany Cегодня в 21:05 «Ответить»
      На телефон постоянно звонят с незнакомого номера. Уже поднадоело. Подскажите, можно ли как-то узнать владельца этого номера?
      • Сегодня! domovoi2580 Cегодня в 21:19 «Ответить»
        Можно просто занести номер в черный список.
        Конечно, можно. Тут нет ничего сложного. В таких случаях заходите сюда https://nomer.wiki/, пишите нужный вам номер и - готово.
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