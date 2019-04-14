Всем здравствуйте! Последние недели стали сильно болеть колени. Когда сажусь еще и хрустят. Боль ноющая, но очень неприятная. От чего болят колени, в чем может быть причина, может кто -то мне подскажет и что предпринять можно? Я понимаю, что врач нужен, но еще не скоро к нему попаду.
Может у вас остеоартроз начинается? Нужно рентген сделать и тогда узнаете свой диагноз. Можем вам нужно будет пропить препарат, который восстанавливает хрящевые ткани, потому что как раз в этом случае колени хрустят. Я пила пиаскледин- мне врач его назначал. Сейчас нет ни хруста, ни боли.