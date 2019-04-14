Феноменальное развитие технологий в наше время диктует людям необходимость повышения качества собственного образования. В большинстве случаев именно оно позволяет достигнуть финансового благополучия в нынешних реалиях. В связи с этим, из года в год к людям предъявляется все больше требований относительно уровня профессиональных навыков, и эта проблема затрагивает не только учащихся, но и учителей.





Как проверить качество собственных знаний?





Для оценки компетенции в какой-либо области можно воспользоваться специальными интернет-сервисами, которые предлагают посетителям поучаствовать в конкурсных соревнованиях по всевозможным дисциплинам. Кроме обычных тестов, есть возможность испытать силы в онлайн-олимпиадах с нетривиальными заданиями, которые заставляют мыслить более глубоко и широко.



Все, кто участвует в олимпиадах и конкурсах, проводимых на педагогическом портале https://solncesvet.ru/olimpiada , могут получить сертификаты, удостоверяющие их образовательный уровень. Участие во всяком мероприятии – абсолютно бесплатное и не требует регистрации. Оплатить оформление документа можно после оглашения итогов конкурса.



Задачи разрабатываются с учетом содержания образовательных программ и нормативов ФГОС. По завершении конкурсных состязаний участники извещаются по электронной почте о местах в итоговом рейтинге и заслуженных баллах. Атмосфера конкуренции и состязательный азарт позволяют сделать участие в конкурсах и олимпиадах интересным абсолютно для всех: воспитателей, учителей, школьников, да и попросту желающих оценить уровень своих знаний.





Объективная оценка





Ответы номинантов проверяются автоматически специальным приложением, что гарантирует абсолютную объективность оценок и итогового ранжирования мест.



Основные задачи портала — максимальное раскрытие таланта каждого индивида, организация обмена опытом между учителями и воспитателями и культивирование стремления к самосовершенствованию. При возникновении различных вопросов, касающихся порядка проведения конкурсных состязаний, содержания задач и заказа дипломов, всегда можно связаться со службой поддержки и быстро получить все необходимые сведения.