Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вс., 14 апреля 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 86 посетителей
    Форум: Строительство и ремонт
    Новая тема
    Тема: Международные и всероссийские олимпиады и тесты для школьников и педагогов - превосходный шанс проверить свой уровень знаний
    • Сегодня! reddeadfds Cегодня в 15:46 «Ответить»
      Феноменальное развитие технологий в наше время диктует людям необходимость повышения качества собственного образования. В большинстве случаев именно оно позволяет достигнуть финансового благополучия в нынешних реалиях. В связи с этим, из года в год к людям предъявляется все больше требований относительно уровня профессиональных навыков, и эта проблема затрагивает не только учащихся, но и учителей.


      Как проверить качество собственных знаний?


      Для оценки компетенции в какой-либо области можно воспользоваться специальными интернет-сервисами, которые предлагают посетителям поучаствовать в конкурсных соревнованиях по всевозможным дисциплинам. Кроме обычных тестов, есть возможность испытать силы в онлайн-олимпиадах с нетривиальными заданиями, которые заставляют мыслить более глубоко и широко.

      Все, кто участвует в олимпиадах и конкурсах, проводимых на педагогическом портале https://solncesvet.ru/olimpiada, могут получить сертификаты, удостоверяющие их образовательный уровень. Участие во всяком мероприятии – абсолютно бесплатное и не требует регистрации. Оплатить оформление документа можно после оглашения итогов конкурса.

      Задачи разрабатываются с учетом содержания образовательных программ и нормативов ФГОС. По завершении конкурсных состязаний участники извещаются по электронной почте о местах в итоговом рейтинге и заслуженных баллах. Атмосфера конкуренции и состязательный азарт позволяют сделать участие в конкурсах и олимпиадах интересным абсолютно для всех: воспитателей, учителей, школьников, да и попросту желающих оценить уровень своих знаний.


      Объективная оценка


      Ответы номинантов проверяются автоматически специальным приложением, что гарантирует абсолютную объективность оценок и итогового ранжирования мест.

      Основные задачи портала — максимальное раскрытие таланта каждого индивида, организация обмена опытом между учителями и воспитателями и культивирование стремления к самосовершенствованию. При возникновении различных вопросов, касающихся порядка проведения конкурсных состязаний, содержания задач и заказа дипломов, всегда можно связаться со службой поддержки и быстро получить все необходимые сведения.
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      Кран4(1) Строительство и ремонтАноним27.09.17 в 21:23Svetik2244 Cегодня в 18:07
      Почему болят колени?2(2) Медицина и ЗдоровьеInnaseCегодня в 17:55Арианнушка Cегодня в 17:57
      варикоз9(1) Медицина и ЗдоровьеAllisonПозавчера в 14:47Арианнушка Cегодня в 17:51
      Как выращивать кабачки2(2) Житейские советыKebakzoCегодня в 17:11Арианнушка Cегодня в 17:49
      Имбирные пряники2(1) Кулинарный форумingaz201711.04.19 в 13:44Арианнушка Cегодня в 17:48
      Вы умеете делать роллы?22(1) Кулинарный форумMary511825.10.18 в 23:45Арианнушка Cегодня в 17:47
      Кексы с магазина12(1) Кулинарный форумАноним12.09.17 в 10:54Арианнушка Cегодня в 17:46
      Идёт загрузка...
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода