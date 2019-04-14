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    Вс., 14 апреля 2019г.
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    Тема: Лучшая музыка онлайн.
    • maiorMAR Вчера в 21:31 «Ответить»
      Привет всем. На каких сайтах вы любите слушать свои любимые музыкальные композиции? Подскажите, если можно, где в хорошем качестве и без регистрации послушать музыку онлайн, чтобы была большая коллекция хитов всех жанров.
      • bagirDEN Вчера в 21:41 «Ответить»
        Сейчас не проблема найти музыкальный сайт, все достаточно хорошо разработанные. Но особое внимание я остановил на портале https://vevomp3.ru . Лично для меня это оптимальный вариант - приличное качество, удобная навигация, большая библиотека музыки всех жанров.
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