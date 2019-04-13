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    Сб., 13 апреля 2019г.
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    Форум: Музыкальный форум
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    Тема: Посоветуйте музыкальный сайт.
    • Сегодня! meliSERG Cегодня в 12:36 «Ответить»
      Всегда слушаю разную музыку под настроение, и в наше время не составляет труда найти сайт, откуда можно музыку скачать либо слушать онлайн. Но хочу найти максимально подходящий для себя вариант...Поэтому, если можно, оставьте ссылку на ваш любимый музыкальный ресурс.
      • New! sakurKAR Cегодня в 12:50 «Ответить»
        Посмотрите на этом сайте https://music-radio.ru . Интерфейс удобный и простой , отличная подборка по всем жанрам, оперативно все новинки появляются. Думаю, и вам подойдет.
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