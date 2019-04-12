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Тема: Система смазки двигателя
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ребята, вот такая ситуация. Хочу приобрести хорошую систему смазки двигателя, что бы работала исправно. Какую посоветуете брать и дорого ли она обойдется мне?
Ну хорошая конечно мысль, только должен отдавать себе отчет, что систему смазки двигателя выбирать лучше тщательно и желательно импортную, а она стоит огромных денег
Привет. Ну я в этой теме не новичок, подскажу тебе модель немецкого производителя HanzZimmerFauer, модель 132IK. Хорошая система работает исправно, сам с ней имел дело
Могу лишь вам порекомендовать интернет - магазин смазочной техники ParoMax, знакомый там заказывал такую систему по скидке. Говорит, что его вполне все устроило
Тоже как и вы, уже не первый год собираюсь себе приобрести такую систему, да все пока денег не могу подкопить. В принципе, есть множество неплохих производителей систем смазок двигателей, таких, как Пневмакс и еще несколько фирм. Кстати, цены на подобную продукцию, в среднем вполне приемлемые. Приобрести систему смазки двигателя можете тут
http://www.pneumax.ru/products/smazochnaya-tekhnika/