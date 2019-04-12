Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пт., 12 апреля 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 72 посетителя
    Форум: Мода, одежда, обувь
    Новая тема
    Тема: Сапоги для рыбалки
    • New! UproShenOchik Cегодня в 22:52 «Ответить»
      Дорогие форумчане, хочу вот что спросить. Я рыбак заядлый, рыбачу круглый год, особенно в холодное время года. Всегда была проблема с обувью. Подскажите, а какие бы вы сапоги порекомендовали приобрести для рыбалки?
      • New! SamuRaiX Cегодня в 23:01 «Ответить»
        Привет. А что сложного то? Если в холодное время года, особо зимой, то я валенку ножу на прорезинной подошве что бы не скользили, а так резиновые с мехом
        • New! GtyrGhj Cегодня в 23:05 «Ответить»
          У кого ж таких проблем не было то? Знаю что фирма РыбалоFF производит одежду и обувь для рыбаков, слишком много кто нахваливает. ЗАйдите к ним на сайт ознакомьтесь, может понравится обувь, закажите
          • New! MarunFgtre Cегодня в 23:11 «Ответить»
            Здравствуйте. Можно вам посоветовать магазин обуви Столяров. Обувь на любой вкус с доставкой по всей России, включая удобные ботинки для рыбалки и охоты
            • New! ScorpAYE Cегодня в 23:24 «Ответить»
              Тоже обожаю порыбачить и знаю как важен вопрос выбора хорошей и удобной обуви для рыбалки. Это можно сказать половина процесса. Кстати, можно реально купить классные сапоги довольно не дорого. Как пример - сапоги Polyver, вполне доступная цена и качество высокое. Конкретно, приобрести такие сапоги вы можете тут http://simms-rus.ru/sapogi-polyver/
            Вывести

            Последние темы на форуме

            Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
            Сапоги для рыбалки5(5) Мода, одежда, обувьUproShenOchikCегодня в 22:52ScorpAYE Cегодня в 23:24
            Система смазки двигателя5(5) АвтоФорумUproShenOchikCегодня в 22:53ScorpAYE Cегодня в 23:21
            Отпуск7(1) Туризм, путешествияMila_Mi03.04.19 в 19:38алекс25 Cегодня в 22:58
            варикоз3(1) Медицина и ЗдоровьеAllisonCегодня в 14:47Robert Cегодня в 22:48
            Из чего строить дачу?14(1) Строительство и ремонтАноним31.07.18 в 10:11Kate92 Cегодня в 21:48
            Душевые перегородки9(1) Строительство и ремонтАня Королева09.08.17 в 23:56Kate92 Cегодня в 21:43
            Звукоизоляционное покрытие2(1) Строительство и ремонтdomovoi2580Cегодня в 21:30gany Cегодня в 21:39
            Идёт загрузка...
            Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
            Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
            © Нижний Новгород – 2006-2019г.

            Форум Нижнего Новгорода