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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Звукоизоляционное покрытие
    • Сегодня! domovoi2580 Cегодня в 21:30 «Ответить»
      В качестве звукоизоляционного покрытия решили остановить выбор на K-FONIK GK. Скажите, кто-то использовал этот материал? Есть ли недостатки? Что можете посоветовать в таком деле?
      • New! gany Cегодня в 21:39 «Ответить»
        Мы тоже остановили выбор на покрытии https://smtrading.ru/category/k-fonik-gk K-FONIK GK. Остались всем довольны. Материал плотный и качественный. Недостатков никаких не обнаружили. В квартире тихо и спокойно!) Можете смело выбирать это покрытие.
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