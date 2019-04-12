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    Пт., 12 апреля 2019г.
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    Тема: Термопаста
    • Сегодня! ScorpAYE Cегодня в 20:45 «Ответить»
      ребят,выручайте советом, сегодня разобрал системный блок заглянул и увидел, что под процессором высохла термопаста и он жутко нагревается. Теперь хочу купить новую и посадить процессор на нее. Подскажите, какую лучше брать?
      • Сегодня! GtyrGhj Cегодня в 20:51 «Ответить»
        Привет. Ого го беда. не вздумай сам лезть и менять термопасту - черевато последствиями. Если не правильно сделаешь, сгорит вся плата, лучше отнеси в сервис
        • Сегодня! MarunFgtre Cегодня в 20:58 «Ответить»
          ну тут все просто. Могу тебе посоветовать отличную термопасту КАЛ - 311. Продается она как правило на заказ через интернет магазины. Просто офигенная, сам пользовался
          • Сегодня! SamuRaiX Cегодня в 21:05 «Ответить»
            Что вы усложняете то все? Термопаста она вся одинаковая, лично я по роду работы так как занимаюсь компьютерами перепробовал почти всю и скажу что разница только в цене, берите любую
            • Сегодня! UproShenOchik Cегодня в 21:26 «Ответить»
              Мне кажется, каждый пользователь стационарного компьютера или ноутбука хоть раз да сталкивался с такой ситуацией. не спешите нести в сервис - с вас там сдерут три шкуры, пасту можно нанести самому, ничего сложного нет. Важное подобрать качественную, что бы все характеристики подходили. Как пример, термопаста кпт 8 - вполне адекватная цена и качество. Приобрести термомпасту вы можете тут http://connector-spb.ru/kpt-8.htm
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