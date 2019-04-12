Добрый день. Собираемся с женой покупать квартиру в скором времени. Уже примерно присмотрели варианты, которые нам нравятся, но вот единственное, я немного побаиваюсь попасть на каких то мошенников. Если честно очень плохо вообще во всем это разбираюсь, так как недвижимость покупаю первый раз. Что посоветуете, как избежать кидалова, на что обращать внимание?
Ода, это стремная тема. Тут нужно быть подкованным и смотреть в оба. А то мошенники не дремлят. Мне кажется самый простой вариант, как избежать проблем с мошенниками, это лучше обратится в агенство по недвижимости. Хотя и агенствам наверное сегодня доверять нельзя.
Даже не знаю на счет агенств, но вот то что документы нужно тщательно проверять - это факт. Первое, что нужно cvjnhtnm, так это выписку из ЕГРН реестра. Там можно увидеть и имя владельца, и все что происходило с этой недвижимости с момента ее существования. Кстати такую выписку можно заказать в интернете без проблем, по моему рублей за 200 или 300. У меня товарищ так делал. Вот нашел один такой сайт https://egrnreestr.ru/ можете промониторить, ради интереса.
Кстати вспомнил одну историю, как чувак купил квартиру, а через месяц к ним сюрприз приехал, вдруг приехали родственники бывшего владельца, которые оказались наследниками и претендентами на эту квартирую)) Как вам такой нежданчик?))
Как раз тоже задумался на счет этой темы с мошенниками. По телеку постоянно показывают, как людей дурят. И никто ничего этим гадам не может сделать. На счет выписки спасибо, возьму себе на заметку, может пригодится в будущем.