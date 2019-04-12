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    Пт., 12 апреля 2019г.
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    Тема: Отдых во Франции
    • Сегодня! Olga12 Cегодня в 12:54 «Ответить»
      Всем привет. Если среди вас есть те кто в скором времени будух лететь во Францию, то советую вам обязательно посетить Эйфелеву башню. Информацию о том как е найти можете почитать здесь https://my-france.club/dostoprimechateln...va-bashnja.html Так же если интересно можете почитать историю ее создания.
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