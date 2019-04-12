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    Пт., 12 апреля 2019г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Неприятный запах.
    • Сегодня! irina1213 Cегодня в 12:37 «Ответить»
      Купили не давно машину, как избавиться от не приятного запаха в салоне(табак)?
      • Сегодня! roman198311 Cегодня в 12:44 «Ответить»
        В любом магазине с авто товарами, продаются средства для удаления запаха. В интернете есть популярное средство одоргон, я им пару раз пользовался, помогает.
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