Здесь предусмотрены максимально хорошие условия для тех, кто стремится познакомить читателей со своими произведениями





Вероятнее всего, не будет открытием, если сказать, что огромное число обыкновенных граждан имеют литературные способности, при этом достаточно многие делают попытки показать свои творения читателю, издав сборник стихов либо книгу с произведениями в прозе. Но, если уже именитые авторы, пользующиеся популярностью у читателей, не испытывают затруднений с изданием новых произведений, то начинающие авторы сталкиваются с конкретными трудностями.





Издательский портал «Новый формат» - первый шаг к читательской аудитории





Сейчас мы предполагаем пригласить всех начинающих писателей, вне зависимости от литературного жанра, в котором написаны их творения, на специализированный портал стихи ру: http://xn-----8kc1acab3cikem4b.xn--p1ai/ . Интернет-проект открыт специально для тех, кто делает свои первые шаги в литературе и пока еще не известен широкой аудитории.



Малоизвестные писатели, обратившиеся за поддержкой представленного портала, получают вполне реальную возможность напечатать свои литературные произведения. Причем сделать это, выбрав оптимальный формат предполагаемого издания, определив количество экземпляров и прочие параметры.



Администраторы интернет-площадки проза ру помогают начинающим авторам сделать первые шаги в поисках собственной аудитории читателей, напечатав уже созданные произведения. На ресурс вы можете обращаться для издания сборника стихов либо рассказов, рецензией на свои работы и создания собственной странички на уникальном сайте, куда заходят читатели и критики, для того чтобы знакомиться с новыми авторами и их творениями.





Удобные условия для начинающих литераторов и выпуска их литературных произведений





Ранее мы говорили, что автор, решивший издать свою книжку, сможет указать все требуемые параметры, скажем, тираж книжки, ее формат и оформление, качество бумаги планируемого издания, а еще все прочие важные параметры. И мы хотим с уверенностью сказать, что все это пожелания будут соблюдаются в процессе издания, потому что на всех этапах издания книжки (корректура, верстка, печать и прочее) заняты грамотные специалисты, подготовленные справиться с решением задач различной сложности.



Отметим и то, что на сайте проза ру начинающие авторы смогут разместить заказ на печать собственной книги на самых выгодных условиях. А еще тут каждый посетитель сможет узнать основные новости из мира литературы, изучить рейтинги авторов, получить информацию о книгах, какие только запланированы к печати, и новинках, вышедших в последнее время.