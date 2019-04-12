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    Пт., 12 апреля 2019г.
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    Тема: Сахар для кафе
    • Сегодня! Sofia123 Cегодня в 11:20 «Ответить»
      Хочу купить сахар для кафе, подскажите есть ли альтернативы сахару в баночках?
      • Сегодня! НиколайШо Cегодня в 11:24 «Ответить»
        Конечно что есть альтернатива, лучше всего для этого подойдет сахар в стиках . Такой вариант будет удобнее не только для ваших посетителей, но и для вас, поскольку сильно упростит вам работу
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