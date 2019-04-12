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    Пт., 12 апреля 2019г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Перевод
    • New! Rrissti Cегодня в 06:46 «Ответить»
      Всем привет. Подскажите куда у нас в городе можно обратиться, чтобы перевели документы с русского языка на английский. Нужны не любители, а именно профи в этом деле, так как документы нужны для оформления недвижимости в Европе.
      • New! Kirpich Cегодня в 07:00 «Ответить»
        Вообще такие переводы лучше на месте делать. В любом городе Европы есть специальные конторы, у которых есть лицензии на перевод нотариальных документов. У нас я не думаю что вы найдете что-то подобное.
        • New! naxocymi Cегодня в 07:10 «Ответить»
          Кирпич, то есть вы предлагаете автору потратить десятки тысяч рублей на билеты, чтобы на один день слетать в Европу? По-моему это глупо, к тому же и в России есть бюро переводов с лицензией, которые могут любой текст перевести. Попробуйте вот здесь узнать расценки и сроки перевода, чтобы знать от чего отталкиваться https://kirillmefodii.ru/
          • New! PiroGa Cегодня в 07:21 «Ответить»
            Если вам подойдут документы без печати нотариуса, то я могу вам дать телефон знакомого переводчика. Он преподает в институте и свободно говорит на трех языках.
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