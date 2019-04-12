Всем привет. Подскажите куда у нас в городе можно обратиться, чтобы перевели документы с русского языка на английский. Нужны не любители, а именно профи в этом деле, так как документы нужны для оформления недвижимости в Европе.
Вообще такие переводы лучше на месте делать. В любом городе Европы есть специальные конторы, у которых есть лицензии на перевод нотариальных документов. У нас я не думаю что вы найдете что-то подобное.
Кирпич, то есть вы предлагаете автору потратить десятки тысяч рублей на билеты, чтобы на один день слетать в Европу? По-моему это глупо, к тому же и в России есть бюро переводов с лицензией, которые могут любой текст перевести. Попробуйте вот здесь узнать расценки и сроки перевода, чтобы знать от чего отталкиваться https://kirillmefodii.ru/