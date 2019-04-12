Здравствуйте, Уважаемый Инвестор!

Вашему вниманию предлагается рассмотрение проекта, который находится в активном поиске

инвестиций. Возможно Вас заинтересует участие в этом проекте, и Вы захотите связаться с его

автором для уточнения деталей.

Данная заявка на поиск инвестирования была составлена с помощью специализированного

сервиса поиска инвесторов Найти-инвестора.рф. Наш сервис помогает стартапам найти

инвесторов для нового или уже существующего бизнеса.

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Заявка на привлечение инвестиций № 32128

Имя заявителя - Анатолий Егорович Агарков

Город – Южноуральск

Телефон - +7 908 067-80-06

Электронная почта - sadco003@mail.ru

Название проекта - Издание книги Анатолия Агаркова "Как я стал Богом"

Сфера деятельности – Прочее

Стадия проекта - Готовый продукт (без дохода)

Описание проекта «Издание книги А. Агаркова "Как я стал Богом"»:

Доброго здоровья!

Меня зовут Анатолий Агарков. Я - пенсионер.

Написал фантастический роман "Как я стал Богом" о виртуальном разуме и скрытых

возможностях человека.

Хочу опубликовать его и предложить кругу читателей.

Необходимо собрать средства для издания книги тиражом 50 экземпляров - 31 868 руб.



Комментарии к цифровой публикации на литературном сайте.

Mikko Nobu ( Nordulan@gmail.com )

Над уж. Взахлеб прочитал книгу. Сделайте fb2 файл, с сайта не удобно читать) В первый раз так книга впечатлила. Испытал много сильных эмоций. Иногда хотелось кричать, иногда рыдать. С одной стороны странная книга со странным финалом. С другой, в ней почти все гармонично. Смерть Любы ну как то совсем за уши притянута и завязка с Билли тоже. Ну не может вебмастер ии создать)) Эх, после смерти всех близких Алекса, чуть не бросил читать книгу, хотелось счастливого конца. Продолжил читать. Момент про сторожа школы полностью пропустил. Отредактировать бы книгу, особенно моменты с переходом отражений. Очень понравилось. Характеры раскрыты, сам в персонажей не влюблялся, но проникся. Особенно понравился в конце полустихотворный лад. Какой-то ритм. Прямо как у мастера Йоды, познал жизнь.. Спасибо за великолепную книгу. Большое спасибо. Писал после прочтения, под эмоциями, извиняюсь за бред)



Отрывок из романа:

Я, главный солист операции и три наших последовательно стоящих друг над другом начальника в единой шеренге выпятили грудь перед Главковерхом. Он наградил, поздравил и пригласил к столу – отметить. Сам долго не появлялся, и распорядитель сказал:

- Угощайтесь, господа, Президент сейчас подойдёт.

Мои начальствующие коллеги опробовали коньячок, белое и красное вино, наливочку - повеселели, разговорились. Четыре рюмки стояли передо мной, соблазняя, уговаривая, стыдя и угрожая, но бесполезно - непьющий я.

Стремительно вошёл Президент, жестом заставил всех сидеть на своих местах, потребовал себе водки. С бокальчиком в руке обвёл присутствующих строгим взглядом.

- Из-за вас…. Из-за таких, как вы.… – Верховный Главнокомандующий нахмурил брови.

У присутствующих вытянулись, позеленели лица. Директор нашего департамента схватился за сердце (или за карман с сердечными таблетками?)