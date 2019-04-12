Доброго времени суток Вам. Знаете, я вот некоторое время назад понял, что любой ответ можно найти в интернете, и там же можно и купить все что угодно. Вообще можете взять осушитель воздуха Dantherm CDP 165, посмотрите здесь https://glavpooltorg.su/product/osushite...cdp-165-351558/. Возможно параметры Вас устроят, купите.
Первым делом обращайте внимание на наличие или отсутствие гарантии. Это очень важный момент, ведь если произойдет поломка, Вам придется чинить все за свой счет, если гарантии не будет, а это может влететь в приличную копеечку.