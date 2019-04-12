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    Пт., 12 апреля 2019г.
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    Тема: Нужен осушитель воздуха для бассейна.
    • Bogach Вчера в 23:43 «Ответить»
      Подскажите пожалуйста, где можно недорого купить осушитель воздуха для бассейна? И какой лучше брать, на что обращать внимание при выборе?
      • Nik_To Вчера в 23:52 «Ответить»
        Доброго времени суток Вам. Знаете, я вот некоторое время назад понял, что любой ответ можно найти в интернете, и там же можно и купить все что угодно. Вообще можете взять осушитель воздуха Dantherm CDP 165, посмотрите здесь https://glavpooltorg.su/product/osushite...cdp-165-351558/. Возможно параметры Вас устроят, купите.
        • Astronavt Вчера в 23:57 «Ответить»
          Здравствуйте. Зайдине на Ютубе посмотрите обзоры разных осушителей для воздуха. В видеороликах подробно описывают все достоинства и недостатки тех или иных моделей.
          • Сегодня! Партнер_Х Cегодня в 00:03 «Ответить»
            Первым делом обращайте внимание на наличие или отсутствие гарантии. Это очень важный момент, ведь если произойдет поломка, Вам придется чинить все за свой счет, если гарантии не будет, а это может влететь в приличную копеечку.
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