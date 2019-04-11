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    Чт., 11 апреля 2019г.
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    Форум: Ни о чем и о важном
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    Тема: Компьютерные игры
    • New! MarunFgtre Cегодня в 20:01 «Ответить»
      Дорогие друзья, посоветуйте хорошую компьютерную игру, шутер, желательно командную пострелять. И что бы не очень требовательная была. Если можно, то где скачать ее. Спасибо
      • New! SamuRaiX Cегодня в 20:19 «Ответить»
        НЕ знаю кому как, а мне нравятся две игры в этом плане. Первая - Булешторм Часть Один, вторая - Биошок. Обе не очень требовательные и играется с интересом!
        • New! GtyrGhj Cегодня в 20:23 «Ответить»
          Привет. Их знаешь сколько? Все просто нереально перечислить. Из самых ярких могу выделить например Сириус Сем, пойдет даже на старом пентиуме. Попробуй поиграй
          • New! UproShenOchik Cегодня в 20:37 «Ответить»
            Тут я тебе не советчик, каждый предпочитает разные по графике, по стилю и так далее. Могу только посоветовать тебе в интернете топ шутеров для слабых пк на портале ИгроМир. Почитай, сам выберешь.
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