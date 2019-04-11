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Чт., 11 апреля 2019г.
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Тема: Компьютерные игры
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New!
MarunFgtre
Cегодня в 20:01
«Ответить»
Дорогие друзья, посоветуйте хорошую компьютерную игру, шутер, желательно командную пострелять. И что бы не очень требовательная была. Если можно, то где скачать ее. Спасибо
New!
SamuRaiX
Cегодня в 20:19
«Ответить»
НЕ знаю кому как, а мне нравятся две игры в этом плане. Первая - Булешторм Часть Один, вторая - Биошок. Обе не очень требовательные и играется с интересом!
New!
GtyrGhj
Cегодня в 20:23
«Ответить»
Привет. Их знаешь сколько? Все просто нереально перечислить. Из самых ярких могу выделить например Сириус Сем, пойдет даже на старом пентиуме. Попробуй поиграй
New!
UproShenOchik
Cегодня в 20:37
«Ответить»
Тут я тебе не советчик, каждый предпочитает разные по графике, по стилю и так далее. Могу только посоветовать тебе в интернете топ шутеров для слабых пк на портале ИгроМир. Почитай, сам выберешь.
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Cегодня в 20:01
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