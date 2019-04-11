Когда маме нужно было делать протезирование и другие стоматологические услуги, я вообще понятия не имела, что и как происходит, какое протезирование лучше, что выбрать, что ей посоветовать, какие протезы, на какие зубы. Вообщем, вопросов было море или даже океан, а где искать информацию, конечно от знакомых и в интернете, чтобы потом хотя бы можно было о чем-то говорить со стоматологами, чтобы они видели, что я владею этим вопросом. Ну и все это надо было и маме рассказать, показать, доказать, объяснить. Я случайно нашла сайт медицинский, называется Медицинский Гид https://medicalguide.cc/ и вот на нем черпала почти месяц нужную информацию, вникала во все, узнала столько, сколько не смогла бы узнать от врачей.
Так что прежде чем решаться на ту или иную процедуру имплантации, протезирования лучше об этом узнать все, что только можно и потом уже выбирать вид протезирования и клинику.