Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Чт., 11 апреля 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 95 посетителей
    Форум: Строительство и ремонт
    Новая тема
    Тема: На медицинском ресурсе ustamivrachey.ru все публикуемые статьи написаны практикующими врачами
    • Сегодня! reddeadfds Cегодня в 10:10 «Ответить»
      От настоящих профессионалов вы сможете узнать все самое важное о заболеваниях, лекарственных средствах и многом прочем


      Однозначно, абсолютно каждый житель хочет очень внимательно следить за своим самочувствием и здоровьем своих близких. Но, к сожалению, на сегодняшний день с интенсивным развитием IT-технологий есть большая проблема, какая заключена в том, что в сети интернет действует бесконечное количество «медицинских» площадок. Казалось бы, что здесь плохого? А ситуация заключается в том, что подавляющее большинство из них, но главное, авторы, которые пишут материалы к дальнейшей публикации имеют поверхностное представление о медицине.


      «Устами врачей» - сайт, где все материалы написаны практикующими специалистами

      Сейчас мы хотим рекомендовать читателям, которые активно или время от времени обращаются за сведениями на медицинские темы, на специальный сайт https://ustamivrachey.ru/. Его главным плюсом является то, что все публикуемые на сайте материалы написаны настоящими специалистами. Практикующие врачи, накопив солидный профессиональный опыт, в подробностях говорят о различных заболеваниях, методиках их диагностирования и лечения, а также дают немало полезных рекомендаций, которые помогут укрепить здоровье и сберечь его на многие годы.

      Весьма важно, что, оставаясь настоящими врачами, авторы материалов не призывают пользователей лечить имеющиеся и вероятные болезни, какие «обнаруживают» у себя люди, самостоятельно. Данные от настоящих профессионалов, развернутые комментарии и ответы на вопросы читателей несут исключительно информационный характер, однако это помогает читателям верно сориентироваться, а после консультации с лечащим специалистом выбрать самую эффективную методику лечения, в полном соответствии с особенностями какого-то человека, тяжести болезни (если таковая имеет место быть) и остальными необходимыми параметрами.


      С заботой о вашем здоровье


      Раньше мы упомянули, что авторами всех статей, опубликованных на представляемом сайте, являются только врачи, которые имеют постоянную практику в поликлиниках и больницах. Причем, это специалисты в разнообразных сферах современной медицины, а следовательно, что пользователи интернет-портала должны узнать ответы на всяческие вопросы и прочитать наиболее компетентную информацию обо всем, что их сейчас интересует.

      Помимо того, портал не работает с производителями лекарств и не заинтересован в рекламе тех или иных фармацевтических фирм. Все, что публикуется на страницах портала относительно лекарственных препаратов – это материалы, где даются соответствующие параметры лекарств со ссылками на авторитетные источники. В заключение мы хотим пригласить всех пользователей, с особой внимательностью следящих за собственным здоровьем и стремящимся получать достоверную информацию о разных заболеваниях из первых рук, на ресурс ustamivrachey.ru, какой будет полезным всем.
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      Творожная запеканка14(1) Кулинарный форумSonnyMore25.12.13 в 18:38Линейка Cегодня в 13:53
      Сахарный диабет21(1) Медицина и Здоровьеeva8801.02.19 в 14:41Линейка Cегодня в 13:50
      Имбирные пряники1(1) Кулинарный форумingaz2017Cегодня в 13:44ingaz2017 Cегодня в 13:44
      Музыка новая10(1) Музыкальный форумNon Stop24.02.19 в 18:36Fiesta1 Cегодня в 12:40
      Болит грудь по бокам, что это?10(3) Женский форумБлэки18.03.19 в 22:07Юля Пыхтя Cегодня в 12:28
      Отдых на Черном море .11(1) Туризм, путешествияsveta13424.03.19 в 01:40Ivan32 Cегодня в 12:23
      Прибыльный бизнес14(1) Экономика, финансы, бизнесalana02.02.19 в 10:30milanka111 Cегодня в 12:22
      Идёт загрузка...
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода