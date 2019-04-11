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    Чт., 11 апреля 2019г.
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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: Продажа семян
    • UproShenOchik Вчера в 23:10 «Ответить»
      Друзья, хочу у вас вот что узнать. Собственно занимаюсь фермерской деятельностью довольно давно. Скажите, возможно ли продавать свои семена и зарабатывать на этом? И если да, то кто их скупает?
      • SamuRaiX Вчера в 23:15 «Ответить»
        Возможно то возможно. Другой вопрос - а сколько получится зарабатывать? Скажу вам откровенно, что это сущие гроши и заниматься этим не стоит совсем, вот так
        • GtyrGhj Вчера в 23:23 «Ответить»
          Ну как бы почему и нет? Многие фермеры вон продают и получается иметь неплохой стабильный доход. Главное знать с кем сотрудничать, лучше в магазины например
          • MarunFgtre Вчера в 23:32 «Ответить»
            Решать конечно только вам стоит ли. От себя лишь могу порекомендовать фирму СадоВодЧик они как раз таки могут у вас скупить семена, у них свой сайт есть
            • ScorpAYE Вчера в 23:51 «Ответить»
              Возможно конечно, и идея сама по себе не нова а так же достаточно прибыльна, если грамотно подойти к этому вопросу. Вообще, садоводы некоторые достаточно удачно продают свои семена, у меня даже пару знакомых есть по участку, которые так зарабатывают на жизнь. Важно знать, кто закупает семена за хорошую цену. По сотрудничеству можете обратиться сюда http://mosagrogroup.ru/pokupka-semyan/
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