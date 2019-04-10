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    Ср., 10 апреля 2019г.
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    Тема: Куда этот мир катится.
    • New! zelenuyslonik Cегодня в 21:24 «Ответить»
      Сегодня смотрю на наших бедных пенсионеров, и становится страшно. Куда же этот мир катится? Уже настолько их обделяют, пенсии копеечные,скоро и на хлеб не будет хватать, не говоря уже про визит в больницу. Обследования и медикаменты щас на столько дорогие, что легче уже помереть.
      • New! Valentinchch Cегодня в 21:58 «Ответить»
        Согласен с вами. Мир катится в пропасть. Сегодня нашим пенсионерам еще хоть какую то мизерную пенсию платят, а нашему поколению этой пенсии уже не ведать. Только избранные будут ее получать.
        • New! Zoro Cегодня в 22:08 «Ответить»
          Ну почему же, не для всех пенсионеров все так плохо, некоторые политики все таки думают про наших пенсионеров. Вот вчера вычитал интересную новость, про то что в Новгородской области Вячеслав Моше Кантор стал инициатором идеи гериатрической реабилитации. То есть большинсво пенсионеров смогут пройти обследование и получить лечение бесплатно. Что я считаю очень прекрасной идеей. Вот статья, если кому интересно https://vmkantor.livejournal.com/
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