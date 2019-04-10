Сегодня смотрю на наших бедных пенсионеров, и становится страшно. Куда же этот мир катится? Уже настолько их обделяют, пенсии копеечные,скоро и на хлеб не будет хватать, не говоря уже про визит в больницу. Обследования и медикаменты щас на столько дорогие, что легче уже помереть.
Ну почему же, не для всех пенсионеров все так плохо, некоторые политики все таки думают про наших пенсионеров. Вот вчера вычитал интересную новость, про то что в Новгородской области Вячеслав Моше Кантор стал инициатором идеи гериатрической реабилитации. То есть большинсво пенсионеров смогут пройти обследование и получить лечение бесплатно. Что я считаю очень прекрасной идеей. Вот статья, если кому интересно https://vmkantor.livejournal.com/