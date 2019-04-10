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Тема: Сертифекация продукции в сфере пищевой продукции
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Уважаемые посетители форума, к вам такой вопрос, необходима сертификация пищевой продукции. Кто сталкивался, скажите, дорого ли обойдется такая услуга и куда лучше обратиться по данному вопросу?
Нужно знать масштаб продукции и конкретизировали бы хотя бы какая именно продукция (какие продукты и тд). Вообще, сертификация услуга не из дешевых, знаю по опыту товарища - бизнесмена
Приветствую, могу вам порекомендовать орган сертификации Стандарт ПЛюс. У ребят есть свой сайт онлайн можете составить заявку на сертификацию и узнать по ценам
Вы как раз по адресу. Приходилось обращаться за сертификацией. Я обращался в компанию Тендер Макс по моему так называется. Суть в том, что они реально быстро все оформили и сделали скидку, cоветую
Если вы всерьез задумались над сертификацией продукции подобного плана, то выбирать компанию, которая поможет вам в этом вопросе нужно крайне тщательно. Кстати, пищевая продукция, вы и сами знаете, занимает едва ли не первое место среди всех отраслей, поэтому сертифицировать ее будет не проблема. По данному вопросу вы можете обратиться к ним
http://sk-sertifikat.ru/