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    Ср., 10 апреля 2019г.
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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: Сертифекация продукции в сфере пищевой продукции
    • Сегодня! ScorpAYE Cегодня в 19:01 «Ответить»
      Уважаемые посетители форума, к вам такой вопрос, необходима сертификация пищевой продукции. Кто сталкивался, скажите, дорого ли обойдется такая услуга и куда лучше обратиться по данному вопросу?
      • Сегодня! MarunFgtre Cегодня в 19:04 «Ответить»
        Нужно знать масштаб продукции и конкретизировали бы хотя бы какая именно продукция (какие продукты и тд). Вообще, сертификация услуга не из дешевых, знаю по опыту товарища - бизнесмена
        • Сегодня! GtyrGhj Cегодня в 19:10 «Ответить»
          Приветствую, могу вам порекомендовать орган сертификации Стандарт ПЛюс. У ребят есть свой сайт онлайн можете составить заявку на сертификацию и узнать по ценам
          • Сегодня! SamuRaiX Cегодня в 19:15 «Ответить»
            Вы как раз по адресу. Приходилось обращаться за сертификацией. Я обращался в компанию Тендер Макс по моему так называется. Суть в том, что они реально быстро все оформили и сделали скидку, cоветую
            • Сегодня! UproShenOchik Cегодня в 19:28 «Ответить»
              Если вы всерьез задумались над сертификацией продукции подобного плана, то выбирать компанию, которая поможет вам в этом вопросе нужно крайне тщательно. Кстати, пищевая продукция, вы и сами знаете, занимает едва ли не первое место среди всех отраслей, поэтому сертифицировать ее будет не проблема. По данному вопросу вы можете обратиться к ним http://sk-sertifikat.ru/
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