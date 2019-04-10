Если так желаете, то конечно. Политика вообще вещь очень интересная и многогранная, особенно когда речь заходит о каких - либо деятелях. Если мы говорим о Вячеславе Моше Канторе, то думаю не найдется не одного человека, который бы высказался о нем негативно. Один из немногих политиков, поступающих по совести. Если вам интересно узнать о нем побольше, то почитать про него можете тут