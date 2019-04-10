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    Ср., 10 апреля 2019г.
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    Форум: Политика и Власть
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    Тема: Вячеслав Моше Кантор
    • Сегодня! ScorpAYE Cегодня в 18:59 «Ответить»
      Дорогие форумчане, хочу у вас вот что спросить. Я человек, который начал увлекаться политикой совсем недавно. Можете мне рассказать о общественно деятеле Моше Канторе и чем прославился?
      • Сегодня! MarunFgtre Cегодня в 19:03 «Ответить»
        Конечно можем. Вячеслав Моше Кантор, насколько мне известно, является одним из самых узнаваемых общественных деятелей на постсоветском пространстве, любимый миллионами за свои пожертвования денежные
        • Сегодня! MarunFgtre Cегодня в 19:04 «Ответить»
          К слову, известен он не только в странах бывшего СОВка но и за рубежом
          • Сегодня! GtyrGhj Cегодня в 19:09 «Ответить»
            Моше Кантор? Ну прославился тем, что борется с людьми, враждебнонастроенными против евреев, что я считаю правильно. ТАкие негативные явления нужно искоренять
            • Сегодня! SamuRaiX Cегодня в 19:14 «Ответить»
              Если честно, знаком с ним только в общих чертах. Пару раз видел по телевизору и не более того. Если хотите про него узнать, больше смотрите Первый канал и Россия 1
              • Сегодня! UproShenOchik Cегодня в 19:26 «Ответить»
                Если так желаете, то конечно. Политика вообще вещь очень интересная и многогранная, особенно когда речь заходит о каких - либо деятелях. Если мы говорим о Вячеславе Моше Канторе, то думаю не найдется не одного человека, который бы высказался о нем негативно. Один из немногих политиков, поступающих по совести. Если вам интересно узнать о нем побольше, то почитать про него можете тут http://moshe-kantor.com/
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