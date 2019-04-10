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    Ср., 10 апреля 2019г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Купить мебель из дерева хорошего качества.
    • New! polyanYUL Cегодня в 13:05 «Ответить»
      Решили приобрести в кухню мебель из массива, теперь встал вопрос о поиске надежной компании, чтобы купить действительно качественную...Посоветуйте, пожалуйста, кто имел реальный опыт в таком вопросе.
      • New! bagirDEN Cегодня в 13:18 «Ответить»
        В свое время тоже долго искал качественную мебель, выбирал долго и тщательно, прочитал кучу статей и отзывов. По рекомендации знакомых обратился в компанию "Дереворез" http://derevorez.com/ , не ошибся. Ассортимент хороший и, главное, качество достойное. Кстати, соотношение цена/качество самое оптимальное.
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